О чем мечтает девушка, но так стесняется признаться? Какая мысль мелькает у неё в голове, когда она остается наедине со своими розовым другом? Ведь только он готов принять все ее тайные фантазии и любить такую, какая она есть. Эх… Давайте лучше перейдём к истории. Спустя долгие годы без настоящей любви, я встретила Его. Он казался мне идеалом… Заботливый, чуткий, принимающий все мои загоны, и поддерживающий во всем. Он был родом из Доминиканы, но уже давно живший в США и работающий в IT-сфере в Майами. Гора мышц, смуглая кожа и прекрасный член. Я влюбилась в него сразу же, и мне хотелось в нем раствориться. Познакомившись на отдыхе в Ницце и проведя вместе около 2 недель, мы разъехались по своим городам. Несколько месяцев мы были погружены в виртуальные развлечения и все больше …

Читать полностьюКак меня трахнули два мулата. История №3