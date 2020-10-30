МЖМ

Эротические истории в которых присутствует секс втроём в формате МЖМ (два парня и одна девушка).

Как меня трахнули два мулата. История №3

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О чем мечтает девушка, но так стесняется признаться? Какая мысль мелькает у неё в голове, когда она остается наедине со своими розовым другом? Ведь только он готов принять все ее тайные фантазии и любить такую, какая она есть. Эх… Давайте лучше перейдём к истории. Спустя долгие годы без настоящей любви, я встретила Его. Он казался мне идеалом… Заботливый, чуткий, принимающий все мои загоны, и поддерживающий во всем. Он был родом из Доминиканы, но уже давно живший в США и работающий в IT-сфере в Майами. Гора мышц, смуглая кожа и прекрасный член. Я влюбилась в него сразу же, и мне хотелось в нем раствориться. Познакомившись на отдыхе в Ницце и проведя вместе около 2 недель, мы разъехались по своим городам. Несколько месяцев мы были погружены в виртуальные развлечения и все больше …

Читать полностьюКак меня трахнули два мулата. История №3

Случай в поезде после воздержания, история №2

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Чуть не свалившись на пороге и тихо матерясь, я затащила чемодан в вагон. Да, поезд новый, душ, раковина под столиком в купе, но ведь 18 часов езды! Дойдя до своего купе и заглянув, поняла, что и вагон у меня обычный — не женский.как я думала. Два парня уже сидели, и один из них помог затолкать чемодан. Невольно оценила его хороший зад и вообще фигуру. Черт, надо как-то заканчивать с простоями в сексе. Присев и разглядев второго, мысленно присвистнула. Впрочем, все оказалось просто: ребята — хоккеисты. Люблю спортсменов — выносливые. К нам больше никто не присоединился, и мы стали располагаться. Отправились почти в час ночи, вагон тёплый, а день был рабочий и утомительно долгий. Хотелось быстрее переодеться и лечь — морило прямо сидя. Рванула в душ, пока остальные пассажиры не выстроились …

Читать полностьюСлучай в поезде после воздержания, история №2